桃園熱氣球嘉年華6/18登場 保留名額供醫護體驗

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2022桃園石門水庫熱氣球嘉年華將在18日登場，熱氣球繫留體驗部分，會保留名額給桃園市醫護人員免費體驗。（桃園市政府觀光旅遊局提供）中央社記者葉臻傳真 111年6月8日

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（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園石門水庫熱氣球嘉年華去年受疫情影響停辦，今年將從6月18日起舉辦至26日，熱氣球繫留體驗部分，會保留名額給桃園市醫護人員免費體驗，首波網路報名將在13日開跑。

桃園石門水庫熱氣球嘉年華，去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦。桃園市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿表示，今年度桃園石門水庫熱氣球嘉年華將在6月18日清晨開幕，一路舉辦9天至6月26日。

桃園觀旅局表示，今年的桃園石門水庫熱氣球嘉年華，以恐龍總動員為主題，將活動現場打造成史前侏羅紀公園，並邀請來自英國和巴西的恐龍造型熱氣球在台首度亮相，於石門水庫南苑生態公園立球迎賓。

桃園觀旅局表示，活動期間限定的熱氣球繫留體驗，會在每天清晨5時30分至7時30分、傍晚4時30分至6時30分升空，讓民眾搭乘熱氣球俯瞰美景。

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桃園觀旅局表示，熱氣球繫留體驗網路報名共分為6月13日、20日2個梯次，想參加的民眾可上桃園石門水庫熱氣球嘉年華活動官網報名；為感謝第一線醫護人員對於防疫的付出與奉獻，本次活動保留部分名額給桃園市醫護人員免費體驗。

桃園觀旅局表示，活動期間也有假日夜間光雕噴火秀、熱氣球博物館、熱氣球Walk in及收球等體驗；因石門水庫園區內停車位置有限，民眾也可將車停放在石門水庫溪洲旅遊服務區後，轉搭接駁車入園。（編輯：李錫璋）1110608