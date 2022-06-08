疫情衝擊募款滑落 創世義賣葡萄快遞平台助宅配

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中8日電）受到COVID-19疫情衝擊，社福團體募款大幅滑落，創世基金會台中分院義賣巨峰葡萄活動，今天獲快遞平台業者提供1萬元免費配送服務，將愛心送往善心企業與民眾手中。

快遞公司Lalamove台灣負責人丁彥宇今天捐助創世基金會台中分院1萬元免費配送服務，支持巨峰葡萄端午愛心義賣活動；創世台中分院院長陳韋龍也致贈感謝狀給丁彥宇。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也讓社福團體成為受災戶，創世台中分院表示，短短半個月內，現金、劃撥小額捐款收入驟降近5成，企業、社團等大筆捐款更下滑6成，吞噬了創世服務根基，植物人照顧卻不能停，憂心疫情再拉長，植物人服務恐無以為繼。

丁彥宇表示，疫情期間，貨運需求飆升，許多家人或好友的心意禮物，因延遲無法送達，公司希望秉持貼心值得信賴的精神，為社會弱勢盡一份心力，讓每一份企業或善士的愛心，都能準時送達，邀請大眾共襄盛舉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳韋龍指出，疫情升溫，各行各業遭受打擊，近來創世所獲捐款，也驟降近5成，但植物人照護不能1日暫停，盼大眾能參與義賣做公益。

陳韋龍表示，近期正值葡萄產季，創世推出巨峰葡萄禮盒愛心義賣活動，不僅支持植物人安養照護，也可以幫助辛勤栽培的在地果農，送禮自用兩相宜。此外，也有好吃的爆米花，適合全家共享，歡迎民眾及企業踴躍預訂，義賣品結餘收入，將作為植物人安養服務經費。（編輯：黃世雅）1110608