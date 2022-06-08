水稻收入基本型保險 農民免繳費政府全額補助

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農委會8日在雲林縣斗南鎮農會舉辦水稻收入保險、硬質玉米轉作等政策說明會，雲林縣各公所、農會皆派員參與，了解中央推行農業相關政策。中央社記者蔡智明攝 111年6月8日

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（中央社記者蔡智明雲林縣8日電）農委會主委陳吉仲今天在雲林縣斗南鎮農會表示，參加水稻收入基本型保險農民免繳保費，只要天災受損逾2成，每公頃就可以直接領1萬8000元，取代既有的天然現金災害救助。

農委會今天在雲林斗南鎮農會舉辦水稻收入保險、硬質玉米轉作等政策說明會，邀請立委劉建國、雲林縣政府、雲林縣各公所及農會一起參與，陳吉仲親自說明並回答參與單位所提問題。

陳吉仲接受媒體聯訪表示，今年推動的水稻收入保險，基本型農民不用繳保費就能加保，只要遇雨受損超過2成，每公頃就可以直接領新台幣1萬8000元，取代既有的天然現金災害救助，這是對農民最大的幫助；現在正值二期稻米收割期，呼籲農民快加入保險。

陳吉仲說，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰爭影響，導致船運成本增加，國際玉米、黃豆價格高漲，提高國內自行種植製作飼料所需的硬質玉米更顯重要，農民若參加財團法人中央畜產會辦理的契作及銷售，民國111年2期作基本契作價格每公斤超過9元。

陳吉仲強調，農委會推動的政策，可以增加農民收益、確保糧食安全、穩定飼料價格，達到三贏目標。

農委會說明，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，「基本型」保險為全面納保項目，農民無須繳納保險費，由農委會全額補助，理賠基準為各鄉鎮市區平均產量減產超過2成，每公頃可獲理賠1.8萬元。（編輯：陳仁華）1110608