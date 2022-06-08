疫情停擺2年 海洋日兩岸恢復金廈海域放流魚苗

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兩岸共同魚苗放流，因疫情停辦2年，金門與廈門漁業單位8日相約在金廈海域，以不接觸方式各自在海域中線放流魚苗。（金門縣水試所提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年6月8日

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（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）兩岸共同魚苗放流，因疫情停辦2年，金門與廈門漁業單位今天相約在金廈海域，以不接觸方式各自在海域中線放流魚苗，共放流314萬尾魚苗，打造兩岸海域漁業資源生生不息環境。

金門縣水試所發布新聞稿表示，縣府近年來為恢復並保護海洋漁業資源，致力推動魚苗放流以豐富漁業資源；金廈海域間的漁業資源，是兩岸漁民賴以維生的重要漁場，但惟有兩岸共同投入心血來共同管理、共同利用，漁業才能永續發展。

為達成這項目標，縣府責成金門縣水產試驗所擔負這項重要工作；透過協商聯繫，7年前，兩岸開始共同在海域中線辦理魚苗放流。

水試所表示，近2年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響而停辦，擔憂長期停辦下去，對海域漁業資源發展不利；因此選擇在8日世界海洋日的今天，兩岸以船隻不接觸方式，各自在金廈海域中線兩側同時進行放流工作，恢復兩岸政府對金廈水域資源復育的交流與重視。

水試所技正黎錦超表示，這次活動金門放流的魚種及數量為黑鯛2萬尾、黃鰭鯛及黃錫鯛各1萬尾，3種魚種共4萬尾，都是金廈海域中常見物種，放流的種苗體型都在2寸左右，都是健康且經過國內權威單位檢驗無藥物殘留的魚苗，因體型已發展較大，相對在海洋中有較高活存率。

配合海洋日復育活動，水試所表示，在9日到30日之間，將會再於全縣岸際放流黃鰭鯛2萬尾、黃錫鯛2萬尾及黑鯛5萬尾；7月再培育午魚及石斑兩種魚苗放流，期能藉由多元豐富的種類，讓漁業資源生生不息。

水試所指出，廈門海洋局今天海域中線放流的魚苗有大黃花魚苗300萬尾和黃鰭鯛10萬尾。（編輯：陳仁華）1110608