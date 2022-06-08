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新埔鎮衛生所新大樓落成 連結社區強化預防保健

2022/6/8 17:37（6/8 18:01 更新）
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新竹縣新埔鎮衛生所新建大樓8日落成啟用，為兼具醫療保健、長照服務特色的新形態衛生所，將連結社區照顧服務資源，成為當地照護關懷長者的長照服務平台，提供優質健康服務空間，強化社區預防保健。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月8日
新竹縣新埔鎮衛生所新建大樓8日落成啟用，為兼具醫療保健、長照服務特色的新形態衛生所，將連結社區照顧服務資源，成為當地照護關懷長者的長照服務平台，提供優質健康服務空間，強化社區預防保健。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月8日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）新埔鎮衛生所新大樓今天落成啟用，不僅提供醫療保健服務，也設有日間照護中心與心理衛生中心，衛生局長殷東成說，連結社區照顧服務資源，強化社區預防保健。

新竹縣政府提供新聞資料指出，新埔鎮衛生所新大樓前年動工，為兼具醫療保健、長照服務特色的新形態衛生所，建築設計是4層樓，1樓主要是醫療保健區域，2樓則設有日照中心，3樓為辦公行政空間，4樓為多功能活動區。

新竹縣副縣長陳見賢今天出席啟用典禮表示，原本舊新埔衛生所是木造建築，建於民國42年，在民國86年再加蓋2樓鐵皮屋作為辦公室，但是因空間已經老舊狹小，決定新建空間。

衛生局長殷東成說，啟用後，將連結社區照顧服務資源，成為當地照護關懷長者的長照服務平台，提供優質的健康服務空間，強化社區預防保健，提升長照服務品質。（編輯：張銘坤）1110608

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