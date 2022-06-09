被指收賄 北市殯葬處秘書回擊指控造假

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北9日電）北市殯葬處秘書邱金榮被指收造墓商的錢安插人事等，邱金榮今天回擊一切指控都是捏造、跟造墓商根本不認識；市長柯文哲則重申該怎麼調查就怎麼做。

台北市議會下午召開市政總質詢，新黨籍議員李慶元指出，北市府殯葬管理處秘書邱金榮常在週一請假去打麻將，跟造墓商牌桌上收賄喬事，還以一人新台幣30萬的價碼安插人馬進殯葬處等。

邱金榮接受媒體聯訪時表示，打麻將是他個人喜好，從來不影響公務，且既然大家都知道他去打麻將，就代表他很坦蕩、沒有隱瞞，一切指控都是造假，不具名檢舉非常不負責任，他會用自己一切的方式捍衛清白。

媒體追問哪部分造假，邱金榮表示，他根本不認識造墓商、沒有待在一起過，他不熟悉這些人，怎麼可能去收所謂的30萬；且面試技工時的委員一共有3人，不是他自己就能一手遮天，一切公平公正公開。

由於李慶元提出某造墓商的錄音檔有「想問事情我都差不多會故意輸個3、4萬或2、3萬給他，這樣你知道我意思吧」等說法，媒體追問錄音檔真實性，邱金榮說，收賄一事沒發生過、音檔裡說的人也不是他。

市長柯文哲在質詢休息時間被媒體堵訪時則表示，該怎麼調查就怎麼做，不要未審先判、也不要還沒審就認定沒有此事。（編輯：張銘坤）1110609