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東縣發放老弱社工每人3劑快篩 孕婦憑手冊領取

2022/6/10 13:20（6/10 13:46 更新）
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台東縣長饒慶鈴（右2）10日宣布，將發放老弱、社工、一線防疫人員每人3劑COVID-19快篩試劑，孕婦則是在7月底前憑媽媽手冊可領取。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年6月10日
台東縣長饒慶鈴（右2）10日宣布，將發放老弱、社工、一線防疫人員每人3劑COVID-19快篩試劑，孕婦則是在7月底前憑媽媽手冊可領取。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年6月10日
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（中央社記者盧太城台東縣10日電）台東縣政府今天宣布發放老弱、社工、一線防疫人員每人3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑，孕婦則是在7月底前憑媽媽手冊可領取。

台東縣政府今天發布新聞稿，今日開始對社區關懷據點、部落文健站長者與工作人員，發放每人3劑快篩劑，6月13日則是發送給警消及衛生所等第一線防疫人員，總計約6萬5000劑快篩，守護鄉親的健康。

另外，針對國中小師生及老師等人員，台東縣政府府也準備1萬劑快篩，有需要的學校可向教育處提出申請，另有1萬劑提供孕婦同樣於13日起可至縣內原定期產檢的院所領取。

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台東縣長饒慶鈴今天上午前往視察發放情況，她表示，目前國內疫情仍險峻，民眾對家用抗原快篩試劑仍有很大的需求，因此特別針對包括縣內社區關懷據點、文健站、日照中心、醫事C站點、失智據點等特定高風險族群，自今日起先行發放每人3劑快篩試劑。

她也提醒請民眾儘速完成疫苗接種，尤其是65歲以上長者或5至11歲孩童，降低感染風險及提升保護力。（編輯：謝雅竹）1110610

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