苗栗縣長者施打第4劑疫苗 7鄉鎮開設大型接種站

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗縣政府鼓勵65歲以上長者施打第4劑疫苗，18日將在7鄉鎮市開設大型接種站，其餘11鄉鎮則由轄區衛生所規劃施打日程。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣今天新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）1509例，針對65歲以上長者施打第4劑疫苗，18日將在7鄉鎮開設大型接種站，其餘11鄉鎮由轄區衛生所規劃施打日程。

苗栗縣衛生局透過新聞稿指出，縣內今天新增確診1509例，年齡分布1歲以下至95歲，單日確診人數仍在高原期。

衛生局統計，至6月18日止，縣內符合第4劑疫苗施打資格之65歲以上長者約有2萬2300餘人，將結合縣內醫院，利用18日週六上午，在苗栗、頭份、竹南、公館、後龍、苑裡、通霄7鄉鎮市同步開設莫德納疫苗大型接種站，優先提供65歲以上及55歲以上原住民長者接種疫苗，各場最後1小時也開放一般民眾施打。

衛生局表示，其餘11鄉鎮則由轄區衛生所依村里規劃施打日程，長者依公告時段前往衛生所接種，相關訊息可上縣府衛生局網站查詢。

衛生局長張蕊仙提醒，依據衛福部疾管署規定，建議染疫康復者於發病日或確診日（無症狀感染者）起，至少間隔3個月後，再施打COVID-19疫苗。（編輯：李錫璋）1110610