更多編輯台推薦新聞：
確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

111年國中會考成績公布 網路查詢看這裡
生活

111年國中會考成績公布 網路查詢看這裡

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知
生活

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
基中唐于田曾窮到沒錢買口罩 考取6校選東華「因學長在系上任教」
首頁 / 地方

苗栗縣長者施打第4劑疫苗 7鄉鎮開設大型接種站

2022/6/10 16:31（6/10 17:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗縣政府鼓勵65歲以上長者施打第4劑疫苗，18日將在7鄉鎮市開設大型接種站，其餘11鄉鎮則由轄區衛生所規劃施打日程。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月10日
苗栗縣政府鼓勵65歲以上長者施打第4劑疫苗，18日將在7鄉鎮市開設大型接種站，其餘11鄉鎮則由轄區衛生所規劃施打日程。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣今天新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）1509例，針對65歲以上長者施打第4劑疫苗，18日將在7鄉鎮開設大型接種站，其餘11鄉鎮由轄區衛生所規劃施打日程。

苗栗縣衛生局透過新聞稿指出，縣內今天新增確診1509例，年齡分布1歲以下至95歲，單日確診人數仍在高原期。

衛生局統計，至6月18日止，縣內符合第4劑疫苗施打資格之65歲以上長者約有2萬2300餘人，將結合縣內醫院，利用18日週六上午，在苗栗、頭份、竹南、公館、後龍、苑裡、通霄7鄉鎮市同步開設莫德納疫苗大型接種站，優先提供65歲以上及55歲以上原住民長者接種疫苗，各場最後1小時也開放一般民眾施打。

衛生局表示，其餘11鄉鎮則由轄區衛生所依村里規劃施打日程，長者依公告時段前往衛生所接種，相關訊息可上縣府衛生局網站查詢。

衛生局長張蕊仙提醒，依據衛福部疾管署規定，建議染疫康復者於發病日或確診日（無症狀感染者）起，至少間隔3個月後，再施打COVID-19疫苗。（編輯：李錫璋）1110610

延伸閱讀
提高覆蓋率 竹縣端午連假加開疫苗場接種自然感染保護力如打疫苗？國際研究公布兩者差異男子網路散布打疫苗會害人生病死亡影片 警送辦
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族