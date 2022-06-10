更多編輯台推薦新聞：
專訪／摸布想要自己賺罐罐 插畫家黑山讓喵星人體會工作苦樂
文化

專訪／摸布想要自己賺罐罐 插畫家黑山讓喵星人體會工作苦樂

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

111年國中會考成績公布 網路查詢看這裡
生活

111年國中會考成績公布 網路查詢看這裡

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知
生活

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

花蓮大型機構確診住民用藥比例高 群聚感染獲控制

2022/6/10 18:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮縣政府今天公布大型養護機構COVID-19染疫比率，其中台北榮民總醫院鳳林分院、玉里分院住民逾70%為最高，平均用藥比例超過8成，群聚感染狀況獲控制。

花蓮縣政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，花蓮縣衛生局長朱家祥指出，新增1063例確診個案，累積4萬5306人染疫。

朱家祥說明縣內6間大型養護機構住民染疫狀況，截至8日，以台北榮民總醫院鳳林分院約74%最高，接續是台北榮民總醫院玉里分院70%、國軍花蓮總醫院65%、東區老人之家64%、衛福部玉里醫院52%及門諾醫院壽豐分院40%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

朱家祥指出，進一步調查感染源，都是照護人員在社區感染後帶進機構內，造成院內群聚感染，經醫護人員積極抗疫，確診個案用藥比例超過8成，各大養護機構群聚感染已有效控制。

有關外縣市發生傳出兒童多系統發炎症候群（MIS-C），朱家祥指出，若孩子確診後6週內持續發燒且出現包括腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血、頭暈等任一症狀，務必立即就醫評估。（編輯：張芷瑄）1110610

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族