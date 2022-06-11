議員指2社宅出現瑕疵 北市府：已改善、增設備

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（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市議員陳怡君指出，北市府社會住宅常現瑕疵，像明倫社宅有公共區域天花板漏水、小彎社宅2樓平台沒防護措施等狀況。北市都發局今天表示，缺失皆已改善，並增設備。

民進黨籍台北市議員陳怡君發布質詢稿指出，近期接獲陳情，明倫社會住宅有公共區域天花板漏水狀況，住戶門口竟要放水桶盛水，且天花板、樓梯間有滲水、發霉等情形。

陳怡君說，小彎社會住宅住戶近日也投訴，社宅2樓公共區域沒有施作安全防護措施，且公共區域竟可直通住戶陽台還能直視屋內狀況，住戶質疑沒隱私，北市府興建社宅常出現瑕疵，要求檢討。

對此，台北市都市發展局指出，小彎社會住宅2樓平台非屬住戶可進出公共區域，僅供清潔維修人員作業，平時內側皆上鎖，避免民眾誤闖。

都發局表示，為維護清潔維修人員作業安全，除將加裝欄杆、更換需要有鑰匙才能開啟的門鎖，並增設磁簧警示設備，且會變更使用執照，防範發生意外。

都發局指出，小彎社會住宅2樓住戶後陽台內側設有三合一防盜門且連結廚房，安全無虞，將替住戶在陽台開口處安裝隱形鐵窗，兼顧法規及安全。

都發局表示，至於明倫社會住宅漏水問題，皆已改善完畢，為因應近期雨季，後續將主動派員巡查外，也會積極排除有需要改善項目。（編輯：李錫璋）1110611