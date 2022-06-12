茄萣區正順北路大雨易現坑洞 高市府進行改善工程

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高雄市茄萣區正順北路通車多年未翻修，每逢豪大雨易現坑洞，高市府近日進行改善工程，市長陳其邁（前左2）等人12日上午前往現場視察。（高雄市工務局養工處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月12日

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）茄萣區正順北路通車逾10年未翻修過，每逢豪大雨易現坑洞。市府近日起進行改善工程，最快明天完工；市長陳其邁上午前往視察，展現對路平及區域平衡發展的重視。

茄萣區正順北路於民國100年開闢完成，通車至今已逾10年未進行路面翻修，現況多有修補及老化等現象，每逢豪大雨過後即又出現許多坑洞，影響用路人行車安全。

為改善道路品質，市府工務局養工處日前進行正順北路雙向快車道（正順東路至崎漏路）改善工程，施作面積2萬5255平方公尺，工程經費逾新台幣1100萬元。陳其邁今天上午到正順北路現場視察，展現對路平及施工品質的重視。

陳其邁說，路平是市府區域平衡發展政策的開端，市府在茄萣區先後已完成正順東路、濱海路一段及民族路的刨鋪工程，另工務團隊也在興建特色遊戲場，面積達0.22公頃，預定年底前完成，讓公園更貼近民眾需求。

高雄市工務局養工處長林志東對中央社記者表示，改善工程已進行近半，如果明天沒有下雨，最快即可在明天完工。

高雄市工務局養工處也發布新聞稿表示，正順北路闢建完成後，即分流原台17線車流量，常有大型的貨車、聯結車頻繁來往，道路損壞較一般道路來得快，需挑選合適鋪面材料提升道路面層承載能力及耐久能力。

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養工處表示，改質瀝青混凝土特點為強度高、抗車轍及耐載重能力較佳，過去在前鎮區中山三、四路及岡山區介壽東路等同樣重車頻繁來往路段使用過，獲得不錯成效，因此這次施工也使用改質瀝青，提升道路負荷能力。

養工處指出，雖然改善成本比一般AC路面高出40%，但也代表市府積極改善茄萣區路況不佳的決心，市府今年針對路平改善額外編列5.5億預算，也感謝市議會支持並審查通過。（編輯：黃世雅）1110612