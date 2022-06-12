雲林家長盼續遠距教學 張麗善說明恢復實體原因

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）雲林縣長張麗善日前宣布高中以下學校明天恢復實體課程，許多家長擔憂疫情延燒，維持遠距教學為佳；張麗善今天說明許多家長有上班生計壓力，無法續繼照顧孩子，多方考量才做此決議。

雲林縣所轄高中以下學校及幼兒園自5月23日起採遠距教學，至今已3週，張麗善日前宣布13日起恢復實體課程，引起家長爭論，紛紛上張麗善臉書（Facebook）留言，有家長擔憂疫情，盼維持遠距教學，也有家長支持縣府決議。

張麗善今天對外回應，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，但雲林縣5至11歲兒童第1劑疫苗覆蓋率已達82.5%，滿12歲學生施打2劑疫苗比率也達83.2%，加上各學校將陸續辦理期末考、畢業典禮，為利學校課程及活動安排，同時減輕家長照顧負擔，並兼顧學生的學習效果，所以6月13日起恢復實體課程。

張麗善提到，國中雖不必家長陪同，且能夠自主學習，但大多數學校老師，皆認為學生實體上課的「學習成效」較佳，授課老師比較安心；國小教師則普遍認為「實體上課」學生較易管理，尤其愈低年級愈贊成實體上課。

張麗善強調，這段時間學校採取的都是雙軌並行的上課方式，以前是以線上教學為主、實體上課為輔，而從下週開始是以實體為主、線上為輔，其實都方便家長選擇。

張麗善說，很多家長希望孩子到學校上課，因為他們無法繼續在家照顧孩子，大家有上班及生計壓力，縣府須考慮多方需求。（編輯：陳仁華）1110612