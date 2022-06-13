苗5-2線廣興里段邊坡塌路面隆起變形 大雨釀禍

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苗栗縣頭份市廣興里苗5-2線良安宮東側路段，因連日大雨邊坡土石塌陷擠壓路面，導致車道隆起變形，宛如地震災害現場。（苗栗縣政府工務處提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月13日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣頭份市廣興里苗5-2線良安宮東側路段，因連日大雨邊坡土石塌陷擠壓路面，導致車道隆起變形，宛如地震災害現場；苗栗縣工務處暫時封閉道路，辦理災害復健工程。

頭份市廣興里長賴進增今天告訴中央社記者，苗5-2線可通往三灣、南庄及造橋地區，是苗5線、苗124線的替代道路之一，因接連梅雨鋒面過境，道路邊坡土石在1週前即出現走山塌陷跡象，隨著降雨持續，土方不斷滑動擠壓路面，導致良安宮附近路段隆起嚴重變形龜裂。

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賴進增指出，目前受損路段範圍長約60至70米，車道隆起變形，柏油破損斷裂，宛如地震災後場景，唯恐發生大規模走山，危及往來人車，苗栗縣政府工務處會勘後已暫時封閉，民眾只能先繞行通往永和山水庫的道路出入。

苗栗縣政府工務處表示，因連日降雨造成苗5-2線路面滑動現象，導致路幅隆起，為維護用路安全，已請頭份市公所於崩塌處兩端擺放紐澤西護欄，進行封閉管制通行，後續將積極向中央爭取經費，辦理災害復健工程。（編輯：戴光育）1110613