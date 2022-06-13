警、醫通力合作 及時挽救雲林1歲多重症男童

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雲林縣衛生局長曾春美（圖）指出，雲林警方12日緊急開道，讓1歲多確診COVID-19重症男童10分鐘送達專責醫院，再透過「兒童遠距6星共照」制度，將男童轉診台大雲林分院，及時獲得醫治。（雲林縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年6月13日

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（中央社記者蔡智明雲林縣13日電）雲林警方12日緊急開道，讓1歲多確診COVID-19重症男童10分鐘送達專責醫院，再透過「兒童遠距6星共照」制度，將男童轉診台大雲林分院，及時獲得醫治，病情穩定近日可出院。

雲林縣二崙鄉一男子昨天抱著僅1歲大的兒子衝進縣警局西螺分局油車派出所，指孩子身體不適且意識模糊，希望警方協助救援，副所長吳信昌及警員廖思博立即以警車開道，以最快方式順利將幼童及家屬平安送抵虎尾若瑟醫院。

雲林縣衛生局長曾春美接受中央社記者訪問表示，男童送到若瑟醫院急診，即開啟「兒童遠距6星共照」（六家責任醫院共同照護）制度，讓台大醫院雲林分院兒科重症醫療團隊透過視訊與急診醫師、家長三方一起討論病情，因男童確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）且情況嚴重，馬上轉送台大雲林分院。

曾春美說，男童在台大雲林分院獲得良好治療，病情已穩定，近日可以出院。

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曾春美指出，雲林共有6家急救責任醫院，但只有2家有急診兒科醫師，有兒科重症病房的只有1家，台大雲林分院5月中創立智慧e化派案平台「兒童遠距6星共照」，透過視訊提供其他5家專責醫院急診24小時COVID-19兒童確診患者急重症視訊諮詢照會服務，落實輕重症分流收治。

曾春美強調，透過「兒童遠距6星共照」制度，家長可以清楚瞭解孩子病情，若輕症就留在原收治醫院，染疫孩童也不會一窩蜂都送台大，擠爆台大雲林分院，實施1個月來成效很好，染疫孩子都能獲得及時醫治。（編輯：陳仁華）1110613