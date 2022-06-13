嘉市擴充專責病床至315床 高中以下恢復實體課程

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嘉義市高中以下學校13日恢復實體課程，國中、國小實體上課到課情形，全體人員有2萬1480人，請自主防疫假有1609人，占總人數的7.5%，學生到校近9成。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年6月13日

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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）國內COVID-19疫情仍處高原期，嘉義市逐步擴充專責病床最大量能，現加開至315床，占床率約7成，依病人病情輕重，進行醫院分流分治。另外，嘉義市高中以下學校今天恢復實體課程。

嘉義市長黃敏惠今天下午召開線上防疫記者會表示，嘉義市今天新增518例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，嘉義市目前居隔4694人，解隔777人，輕症居家照護人數6548人。

黃敏惠指出，社區疫情仍處於高原期，嘉義市逐步擴充專責病床最大量能，現已加開至315床，包含專責隔離病床284床、負壓隔離床16床、專責加護病房15床（包含小兒病床2床），目前占床率約7成，市府會依病人病情的輕重，進行醫院分流分治，醫院會再依據病人的病情，將病人做合適的上轉與下轉，讓病房獲最有效運用。

黃敏惠說，居家照護的民眾須做好自我健康監測，如有身體不適可先善用嘉義市62家居家照護關懷一條龍服務院所，包含視訊診療及開藥、搭配37家藥局送藥到府服務，如出現喘、呼吸困難症狀、持續性胸悶、漏斗胸、意識不清等症狀，都應盡速就醫。

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嘉義市政府教育處長林立生表示，嘉義市高中以下學校今天恢復實體課程，國中、國小實體上課到課情形，全體人員有2萬1480人，請自主防疫假有1609人，占總人數的7.5%，學生到校近9成，各校都在恢復實體課程前完成校園與教室的清消作業。

林立生指出，實體上課和線上上課，兩者同步進行，學生家長若真的對疫情有疑慮，仍然可以繼續讓孩童在家線上學習。（編輯：卞金峰）1110613