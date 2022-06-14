台南市體育局7/1成立 陳良乾接首任局長

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（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市政府體育局將於7月1日成立，台南市長黃偉哲今天宣布，台南市體育總會秘書長陳良乾接下首任局長。

黃偉哲今天下午在台南市永華市政中心主持體育局首任局長布達前見面會；黃偉哲表示，重視體育發展，成立體育局，厚植台南運動發展實力，創造體育運動新格局。

黃偉哲說，體育局組織架構，包括「運動設施及產業科」、「競技運動及學校體育科」及「全民運動科」，這個鐵三角將投入更多體育運動發展人力與資源，以完整組織運作及行政資源，強化台南體育發展，培育優秀運動人才，加強菁英選手照顧，並積極申辦大型全國賽事及國際賽。

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台南市政府發布新聞稿指出，陳良乾民國101年起接任台南市體育總會秘書長，深耕台南體育發展多年，曾任中華民國體育總會副秘書長及國家運動訓練中心訓練組長，體育行政經驗豐富。

陳良乾表示，未來將推動8大施政重點，包含全力籌辦112年全運會、規律運動人口倍增，打造健康永續城市、健全基層運動培訓體系，強化競技運動表現、加強單項委員會行政效率，擬定體育發展制度、提升競技運動及賽會品質、提高運動場館經營效益，改善全民運動空間、提升運動產業效能及深化國際運動交流。（編輯：郭諭儒）1110614