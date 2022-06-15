嘉市第2劑輝瑞兒童疫苗與莫德納 即日起可預約

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（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）嘉義市6至11歲兒童第1劑莫德納至今間隔已逾4週，即日起可向58家院所預約第2劑；另外，22日起27家院所也提供5至11歲第2劑輝瑞兒童疫苗接種，即日起可預約。

嘉義市長黃敏惠今天下午召開線上防疫記者會時指出，嘉義市今天新增783例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案；因應中央宣布5至11歲兒童第2劑疫苗間隔縮為4至8週，並建議兒童以同廠牌疫苗完成2劑接種。

黃敏惠表示，嘉義市首批6至11歲兒童第1劑莫德納自5月3日在社區開打，至今已間隔4至8週，規劃於「社區院所」先開打，符合條件的兒童即日起可向嘉義市58家院所預約接種第2劑莫德納，須攜帶健保卡、黃卡。

另外，自22日起嘉義市27家院所也開始提供5至11歲第2劑輝瑞兒童疫苗接種服務，即日起開放預約，前提是第1劑須間隔4週以上；而學校也預計於27日同時開打莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑，已開始調查國小入校集中接種意願，將配合期末考期程安排後續入校接種。院所名單上網（https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=7501）查詢。

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嘉義市衛生局表示，中央流行疫情指揮中心考量國內疫情並參酌各國疫苗接種政策，以及依據疫苗臨床試驗與各國疫苗安全性監測結果，滿5歲至11歲族群第2劑接種後發生不良反應通報率低於12歲以上族群，因此將5至11歲兒童第2劑間隔縮短為4至8週。

衛生局提醒滿12歲以上兒童的第2劑仍須間隔12週；另外，確診者自發病日或確診日起，至少間隔3個月後，再接種COVID-19疫苗。（編輯：陳仁華）1110615