時代力量提名3人參選台南市議員 目標成立黨團

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

時代力量黨主席陳椒華（右2）16日在台南黨部宣布提名林易瑩（左）、李冠霖（右）、陳建大明（左2）等3人參選下屆台南市議員。（時代力量提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年6月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南16日電）時代力量黨主席陳椒華今天在台南黨部宣布提名林易瑩、李冠霖、陳建大明等3人參選下屆台南市議員，目標是在台南市議會成立黨團。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳椒華今天在台南黨部宣布提名參選下屆台南市議員的3名人選中，第7選區（永康區）的林易瑩是現任市議員，李冠霖將角逐第8選區（北區、中西區），陳建大明將角逐第6選區（安南區）。

陳椒華喊出「三席全上、力拚黨團」、「改變持續、與力同行」的口號，希望為台南政治環境帶來新氣象；她表示，時力要在各地更加茁壯，力求有地方黨部的縣市至少都要有3席議員，組成議會黨團，成為更堅實的監督力量。（編輯：謝雅竹）1110616