更多編輯台推薦新聞：
圖輯／疫情中的耐力賽 病毒從非常融入日常
生活

圖輯／疫情中的耐力賽 病毒從非常融入日常

體操亞錦賽台灣男子成隊摘銅 世錦賽門票到手
運動

體操亞錦賽台灣男子成隊摘銅 世錦賽門票到手

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

石斑出口中國受阻 蔡其昌籲制度性協助業者

2022/6/17 18:26（6/17 18:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國暫停台灣石斑魚輸入，立法院副院長蔡其昌17日出席台中市餐廳業者舉辦的「台灣石斑自己吃」記者會，呼籲政府制度性協助石斑魚的養殖業者，也要請大家多吃石斑魚。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月17日
中國暫停台灣石斑魚輸入，立法院副院長蔡其昌17日出席台中市餐廳業者舉辦的「台灣石斑自己吃」記者會，呼籲政府制度性協助石斑魚的養殖業者，也要請大家多吃石斑魚。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中17日電）中國暫停台灣石斑魚輸入，立法院副院長蔡其昌今天表示，對岸打壓農漁產品，對台灣極不友善，呼籲政府制度性協助石斑魚養殖業者，也要請大家多吃石斑魚。

中國大陸海關總署10日通報，聲稱從台灣石斑活魚檢出禁用藥物，並從13日起禁止台灣石斑魚輸入。

台中市大和屋國際美食集團認購一萬台斤龍虎石斑，並開發10道料理，今天舉辦「台灣石斑自己吃」記者會，蔡其昌與立委莊競程、農委會漁業署主任秘書繆自昌，及在地民代等人出席。

蔡其昌會中表示，對岸打壓台灣農漁產品，對台極不友善，台灣與對岸貿易都建立在政治上，風險非常大，政府分散風險，在全世界市場行銷拓展，台灣的命運不能掌握在中國手上，呼籲政府制度性協助石斑魚養殖業者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蔡其昌說，除了政府推動，也要請大家多吃，他平時就愛吃石斑魚，自己最近剛好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診結束居家隔離出關，可以多吃石斑魚補身，幫助體力恢復。

繆自昌表示，國內石斑魚以龍膽石斑、龍虎石斑為主，台灣每年產量約1.3萬噸，今年上半年已銷售6800萬噸，約3600噸受到影響，原本外銷中國以活魚為主，目前加強內銷通路，並協助加工冷凍切片，將外銷至日本、美國、加拿大與東南亞等地。（編輯：郭諭儒）1110617

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族