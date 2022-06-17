基隆繼「大麥」熄燈 漢堡王中正店營業至19日

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）基隆市繼「大麥」麥當勞愛三店結束營業後，信一路World Gym健身俱樂部樓下的速食連鎖店「漢堡王」中正店也在門口貼出公告營業至19日，網友直呼「肯德基爺爺你要撐住啊」。

臉書粉絲專頁「大熊小熊吃基隆」今天發文貼出漢堡王基隆中正店門口張貼公告的照片，標題為「漢堡王基隆中正店珍重再見」，感謝顧客的愛護與支持，由於營運策略調整，基隆中正店營業至19日。期許早日繼續為顧客提供火烤美味。

大熊小熊吃基隆在貼文表示：「呃……又珍重再見，所以基隆也沒漢堡王了嗎？肯德基爺爺你要撐住啊。」

不少網友留言回應，有人說「基隆不就沒有漢堡王了、好像要來去吃一波」，也有網友表示，基隆越來越慘了；大麥離開、漢堡王也離開，剩下摩斯漢堡和「小麥」麥當勞信一店。

記者致電漢堡王基隆中正店，接聽人員表示，目前暫訂19日結束營業，對於是否打算在基隆市尋找其他地點展店則表示「不清楚」。

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東森房屋基隆仁愛加盟店長陳柏佑向中央社記者表示，漢堡王基隆中正店位於建物1樓，權狀登記約78坪，所有權人為台灣航業公司，位處基隆市蛋黃區，每坪租金行情超過新台幣1000元，但應該不到1500元，預估月租金約10萬元。

陳柏佑說，業者應該不是經營不善，簡單來說應是受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，各餐廳來客數銳減許多，當初所設定的租金一定是在沒有疫情的情況下所設定，這間店開店4年多就有2年受到疫情衝擊，來客數減少而影響營業收入。（編輯：郭諭儒）1110617