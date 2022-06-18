黑椿象蟲恐逾40億隻 台東關山稻田將焚燒稻草防治

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台東縱谷關山鎮有機區水稻遭受黑椿象蟲害，台東縣政府同意開放此區以傳統燃燒稻草防治。（中央社檔案照片）

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東縱谷關山鎮有機區水稻遭受黑椿象蟲害，一期稻產量不到3成，預估二期稻黑椿象蟲恐逾40億隻，農民將血本無歸。台東縣政府同意開放此區以傳統燃燒稻草防治。

台東近幾年有機水稻遭黑椿象蟲害，有農友建議採取傳統的防治方法，收割後田間燃燒稻草。

台東縣政府今天發布新聞稿，縣府召開會議專案審核通過，規劃公告自6月20日起至30日止，每日上午8時至下午5時，專案准許關山鎮有機水稻田區辦理高溫防治作業（燒稻草），並提醒農戶未經申請且專案核准者，不得擅自焚燒稻草，違者仍將依空污法及消防法查處。

台東縣府農業處長許家豪今天接受中央社記者電話訪問表示，台東縣極力推廣有機友善農業發展，關山鎮的梓園米廠有機水稻田區綿延超過110公頃，但去年二期稻作開始受到黑椿象危害，目前即將收割的今年一期稻僅剩下約3成，影響農民生計甚鉅。

許家豪說，根據農委會台東區農業改良場專家表示，黑椿象對化學藥劑相當敏感，不會蔓延影響至慣行田區，但是有機田區因為不能使用化學藥劑，而且現行有機防治方式對其尚無顯著防治效果，所以難以降低其族群密度。

經推估梓園米廠的有機水稻田區成蟲數量已達2.2億隻，如果按照黑椿象淨增殖率，平均為每隻成蟲每期稻作增長20倍左右，若不於這期加強防範、有效減少族群數量，下半年該區的111年二期有機稻作推估將達到40億隻以上，恐將讓有機田區稻農血本無歸。

許家豪表示，為讓農民在收益與有機農業之間做取捨，並且確保梓園米廠該有機區的永續經營，亟須於本期稻作結束後利用稻田燃燒稻草，打破稻黑椿象的繁殖循環，儘速讓稻黑椿象降低族群密度後，再來靠生態平衡方式抑制蟲害。

許家豪表示，日前台東縣政府召開會議專案審核通過，防治時間及驗證地號均經縣政府建檔列管，接下來的高溫防治作業過程（燒稻草），也將由關山鎮公所、關山鎮農會等協助監測及宣導。

許家豪表示，稻農如有意申請高溫物理性防治須具備3個條件，1、首先應為有機驗證田區。2、其次為有機驗證面積應毗連超過50公頃。3、最後是必須經台東區農業改良場現地研究審認，確認現行有機防治方式均無法有效遏止蟲害，且具有前述資格條件者，才能向縣府府申請專案審查。

許家豪表示，申請燃燒稻草不會開放在同一天燃燒，另外，在距離省道台9線50公尺內也不能燒，避免影響交通。

台東縣政府農業處提醒農民，沒有向縣政府專案申請並通過審查的農戶，切勿心存僥倖，私下焚燒田區，尤其現在空拍機、地籍套繪等技術非常純熟，若經查獲將由環保局及消防局等單位，分別依空污法及消防法裁處。（編輯：黃世雅）1110618