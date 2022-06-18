高市府斥資2350萬改善大寮運動園區 預計7月底完工

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）高市府斥資2350萬元改善大寮運動園區籃球場、溜冰場及射箭場等設施，並藉既有地貌新設體健設施和溜滑梯等兒童遊戲器材，預計7月底完工開放，供居民、學校休憩或教學。

高雄市長陳其邁今天上午視察大寮運動公園景觀改善工程進度和品質指出，運動公園原訂要做社區運動器具改善工程，為求工程與周遭公園、設施也一併改造到位，要求同步優化整體綠鋪面及環境，盼提供大寮民眾休閒運動好去處。

陳其邁說，大寮地區工業區多，近年年輕族群人口增加，尤其鴻海科技集團的「台灣電芯研發暨試量產中心」將落腳大寮，改善居民生活環境刻不容緩。除改善運動園區、開闢共融公園，周遭道路改善工程去年也大幅增加預算到新台幣1.2億元，排水相關4億多預算的工程也將完成，有望改善大寮地區長期受水患所苦的情況。

工務局長楊欽富現場簡報指出，大寮運動園區施工經費約2350萬元，改善工程包含籃球場、溜冰場及射箭場設施整修及更新，並藉既有高低落差，新設體健設施區及溜滑梯等特色兒童遊戲場，串連園區步道，保留原有大喬木增加綠覆空間及新植喬木，優化整體環境。目前工程進度超前達70%，預計7月底完工。

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運發局長侯尊堯指出，運動公園對面的中山工商有專業射箭隊，完工後射箭場可供訓練使用，市府也將與學校洽談周遭運動設施管理，盼由中山工商提供專業教練，服務市民。

養工處表示，先前已透過會議及訪談蒐集在地居民意見，讓公園遊戲場的改造更貼近民眾需求，針對園內場域重新配置整合停車場空間更新，並安排步道串聯，以達空間利用最大化，提供附近居民休憩遊玩，也可提供鄰近學校教學運動使用。（編輯：黃世雅）1110618