大城鄉土雞場感染禽流感 消毒撲殺1.2萬隻

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彰化縣大城鄉一處土雞場16日主動通報場內雞隻異常死亡，防疫人員採樣送驗，確認為感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員20日撲殺1萬2210隻土雞，避免疫情擴散。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年6月20日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）大城鄉一處土雞場16日主動通報場內雞隻異常死亡，防疫人員採樣送驗，昨天確認為感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員今天撲殺1萬2210隻土雞，完成清場消毒。

秋冬季節未到，彰化縣再傳禽流感疫情。彰化縣大城鄉一處土雞場16日主動通報場內雞隻異常死亡，防疫人員採樣送驗，行政院農業委員會家畜衛生試驗所19日確認感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員今天完成撲殺清場及消毒，共撲殺1萬2210隻土雞。

彰化縣政府發布訊息表示，111年度縣內已通報發生6場高病原性禽流感案例，共撲殺12萬7034隻家禽；近期適逢梅雨季加上雨後高溫，溫度及溼度變化大，易造成家禽高度緊迫，使家禽免疫力下降而罹病，呼籲養禽業者落實各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒。

彰化縣動物防疫所長董孟治今天接受中央社記者訪問表示，104年之前，禽流感好發在冬季，但104年後，全年都會零星發生，因為H5N2病毒不太怕熱，全國幾乎每月都有零星案例，夏季出現禽流感不算太特別。

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董孟治說，禽流感104年全球大流行，當年台灣有3種病毒株，包含新型H5N2、H5N3、H5N8都曾在國內發現，之後夏季仍發現H5N2病毒株造成家禽染疫，大城鄉這處土雞場經檢驗就是感染H5N2病毒。

董孟治表示，業者應嚴格禁止場外車輛及人員進入，若須進場應要求更換衣鞋、車輛消毒，並注意防鳥措施，以避免家禽與野鳥接觸而傳入病原；另外，若發現家禽異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等，應立即通報動物防疫機關釐清原因，儘早處置疑似案例，避免疫情擴散，共同維護產業安全。（編輯：陳仁華）1110620