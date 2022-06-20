竹市好孕專車27日上路 產檢交通費補助6000元

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（中央社記者郭宣彣新竹市20日電）新竹市政府今天表示，市府開辦「好孕專車服務」將從27日上路，提供孕婦新台幣6000元產檢交通費補助，還加碼臨托券、免費育兒指導等，建構友善便利的交通運輸服務。

新竹市副市長沈慧虹出席好孕專車記者會時指出，市府從27日起提供「好孕專車服務」，結合大都會車隊、台灣大車隊、紅帥衛星車隊、第一中華車隊等4大車隊，共1477輛車，方便孕婦往返新竹縣市設有產檢服務的10家醫院及24間診所。

新竹市社會處長張柔表示，「好孕專車服務」對象包含設籍並實際居住竹市的孕婦，以及在竹市完成結婚登記，並已入境居留、定居或停留的新住民孕婦，且最近1年綜合所得稅率未達20%者。

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張柔說，準媽媽在取得孕婦手冊後，從6月27日起，可至各區公所申領好孕專車乘車券，內含6000元的車資抵用券、10小時免費定點臨托券、友善店家禮物兌換券及免費育兒指導服務券。

社會處指出，好孕專車乘車券每冊有各20張200元、100元車資抵用券，方便孕婦於乘車後替代現金支付車資，每趟不限單張使用也不找零。孕婦搭乘合作車隊往返新竹縣市產檢醫療院所，其中起訖端須為醫療院所及新竹縣市轄內。（編輯：戴光育）1110620