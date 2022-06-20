基隆中和國小「曉月樓」改建啟用 林右昌獻祝福

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆市中和國民小學校舍「曉月樓」改建今天落成啟用並舉行畢業典禮，與會的基隆市長林右昌感謝前後任校長努力完成校舍改建，也勉勵畢業生在全齡學習時代持續學習。

他說，感謝前校長劉汶琪任內努力爭取與細膩規劃，讓學生上課無縫接軌，現任校長賴麗雯在工程最後階段積極推進。中和國小空間不大，校舍改建非常困難，原先沒多功能活動中心，市府加碼新台幣1000萬餘元促成。

此外，林右昌表示，因應都市發展進程，基隆市政府與校方會擘劃新校地，希望未來校園空間更寬敞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

基市府教育處說，「曉月樓」整建工程總經費6700萬元，新大樓為地上5層建物，座落於國小南側，由於校區小、缺乏室內運動空間，新大樓挑高，有明亮室內多元活動中心，並設音樂、美勞、智慧創客、自然及資源班等教室。

城市博覽會昨天落幕，城博會期間雕刻家朱銘作品「紳士」在國門廣場展出受喜愛，今天拆除運離國門廣場，許多民眾不捨；林右昌接受媒體聯訪表示，作品展出期間成為城市一部分，已與朱銘文教基金會約好這週商談合作事宜，如果有結論會再向市民報告。（編輯：李明宗）1110620