照護確診康復者 桃園市9家醫院開整合醫療門診

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桃園市政府衛生局長王文彥20日表示，因應COVID-19確診者康復後可能持續一段時間有呼吸道、皮膚、神經認知功能等症狀，衛生福利部中央健康保險署啟動「COVID-19染疫康復者整合醫療計畫」，桃園市有9家醫院參與整合性門診服務計畫。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年6月20日

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（中央社記者吳睿騏桃園20日電）COVID-19確診者康復後可能持續有呼吸道、皮膚、神經認知功能等症狀，中央健康保險署啟動「COVID-19染疫康復者整合醫療計畫」，桃園市有9家醫院參與整合性門診服務計畫。

桃園市政府衛生局局長王文彥在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，桃園市今天有3097例本土案例，較昨天下降。

王文彥指出，若確診者在解隔離後6個月內出現疲倦、呼吸困難、胸痛、認知功能障礙、睡眠障礙等症狀，可攜帶健保卡及解隔離證明文件就醫，照護身心狀況。

王文彥說，確診的病人從解除隔離日起算6個月內，經整合門診主責醫師專業判斷，仍有COVID-19急性感染後徵候群且有整合醫療需求者，會視病人醫療需求，安排整合醫療團隊各科別醫師至會診診間看診。

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王文彥表示，病人接受當次的整合門診醫療服務後，只需繳交一次掛號費及一次部分負擔，希望透過醫療部門跨科別合作，整合醫療服務、社會資源轉介及長照轉銜服務資源，促進染疫康復者回歸日常生活品質。

王文彥說，有關染疫康復者整合性門診服務醫院名單，以及門診時段資訊，可連結衛生福利部中央健康保險署網頁查詢，參與計畫的醫院有桃園區的聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院；平鎮區的聯新國際醫院；龜山區的林口長庚醫院；中壢區的天晟醫院、華揚醫院；龍潭區的龍潭敏盛醫院以及楊梅區的天成醫院等。（編輯：方沛清）1110620