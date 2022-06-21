洗肝撿回一命 雲林6歲確診重症男童健康出院

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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）台大雲林分院5月22日收治6歲確診重症男童，治療過程中出現肺炎、腦水腫，甚至發生猛爆性肝炎，醫師緊急進行洗肝等處置，男童經住院31天診療，如今恢復健康，今天出院。

台大雲林分院副院長馬惠明開心分享喜訊，男童在大家關心之下恢復良好，今天出院，未來會回到醫院追蹤治療。

雲林縣衛生局長曾春美表示，男童媽媽及8歲姊姊、3歲妹妹，都感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但症狀不嚴重。男童在5月21日發燒，晚間陸續出現癲癇、休克等症狀，深夜送往雲林虎尾若瑟醫院，因病況危急，若瑟醫院啓動遠距視訊與台大兒科重症醫療團隊會診，22日凌晨轉送台大雲林分院收治隔離加護病房治療。

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台大醫療團隊接受媒體訪問時曾說，男童除了反覆發燒外，還有意識不清、昏睡、持續頭痛、嘔吐、抽搐、步態不穩等重症前驅症狀，同時必須仰賴呼吸器，甚至出現猛爆性肝炎，醫師緊急進行血液透析及血漿置換（洗肝）等處置。

曾春美提到，男童6月4日轉至一般隔離病房，歷經住院31天，經各項檢查健康指數正常，今天順利出院。雲林縣政府感謝縣內醫療團隊合作，成功搶救男童性命，也祝福男童能健康快樂成長。（編輯：郭諭儒）1110621