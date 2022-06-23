竹市正副市長雙辭參選遭批 民進黨：責任政治

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（中央社記者郭宣彣新竹市23日電）民眾黨今天批新竹市長、副市長雙雙辭職投入選戰，對此，民進黨表示，為延續執政成果，透過交棒給合適人選，讓理念與成果延續，才是「責任政治」的承擔。

台灣民眾黨今天開記者會，新竹市黨部主委、立法委員高虹安表示，新竹市下半年還有至少8項以上的建設工程，需要驗收、開工或持續施工中，如新竹棒球場重建、光復路綠門戶計畫、香山運動中心等。

高虹安說，每一項皆重要建設工程，但市長林智堅、副市長沈慧虹雙辭職，分別要參選桃園市長與新竹市長，要求林智堅市府團隊需要負起責任，也需提出交接計畫，務實完整交接市政工作，給新竹市民交代。

對此，民進黨團也開記者會，反批民眾黨指出，不論是林智堅或沈慧虹的辭職，才是「責任政治」的承擔。

民進黨新竹市議會黨團總召李妍慧向中央社記者表示，為讓好的執政與理念繼續延續，透過交棒給適合人選，才能繼續延續執政成果，也是對選民負責任態度。

李妍慧說，新竹市交棒給交通專才出身、且擔任竹市副市長7年多的沈慧虹，對於市政有完整的歷練，而民進黨徵召沈慧虹出線，才是「責任政治」的承擔。

新竹市政府提供新聞資料表示，市府預算編列有嚴謹流程，早在5月啟動準備作業，目前已彙整112年度各項重大建設、政策預算，才趕得上9月議會定期會審預算。

林智堅幕僚表示，高虹安身為民意代表，所言卻顯示並不了解地方政府預算編列時程序，反而帶著民眾黨以錯誤資訊誤導民眾，也抹殺市府各局處的行政治理能力。

國民黨新竹市黨部今天召開新竹市長提名記者會，正式宣布由新竹市議員林耕仁參選新竹市長。

林耕仁向中央社記者表示，他將提出實質符合竹市的各項政策，年底的選舉不是藍綠對決，而是透過市政願景與執行力，讓選民檢驗。（編輯：李錫璋）1110623

民眾黨批評新竹市長、副市長雙雙辭職投入選戰；對此，民進黨新竹市議會黨團總召李妍慧（中）受訪時說，為延續執政成果，透過交棒給合適人選，讓理念與成果延續，才是「責任政治」的承擔。中央社記者郭宣彣攝 111年6月23日