嘉義長庚收治大量染疫病患 專責醫護曾逾10%確診

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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）嘉義長庚醫院大量收治COVID-19病人，雲林、台南的急重症民眾也會送來醫治，專責的醫護人員一度有10%以上確診，人力吃緊；副院長蕭政廷表示，隨疫情趨穩已明顯改善。

嘉義長庚醫院副院長蕭政廷今天參加嘉義縣政府防疫快報線上直播時表示，嘉義長庚醫院為救治COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症病人，增設22張重症病床，除嘉義民眾，也收治雲林與台南患者。

蕭政廷說，因全力收治重症病人，專責照護確診患者的醫護人員曾經10%以上確診COVID-19，造成人力短缺，讓門診病人等病床時間加長。很多醫護人員沒有休假，確診隔離7天後，即使檢驗陽性，也要馬上回到崗位上班，非常辛苦。

蕭政廷說，目前疫情趨穩，醫護人員確診人數已大幅減少，門診病人等病床情況有明顯改善，只有腫瘤科收治病人稍為延遲。

蕭政廷談到兒童多系統發炎症候群（MIS-C），他指出預防的最佳方法就是打滿疫苗，減少感染COVID-19機率。

嘉義長庚醫院告訴中央社記者，嘉義長庚醫院是全國重度級急救責任醫院，臨近地區如雲林北港、台南新營、白河的急重症民眾都會送來醫治，目前為COVID-19患者開設專責病床共179床，包括22張重症病床。（編輯：郭諭儒）1110624