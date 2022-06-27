迎接設計盛會 高市府發起城市展演活動開啟歷史場景

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為迎接文博會、台灣設計展等文化盛事，高雄市政府發起城市大型展演活動「台灣設計設計台灣」，開啟6處歷史場景。圖為曾是高雄港勢展覽會會場的「愛國婦人會館」。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月27日

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）為迎接文博會、台灣設計展等文化盛事，高市府發起城市大型展演活動「台灣設計設計台灣」，並開啟6處歷史場景。曾是高雄港勢展覽會會場的「愛國婦人會館」也首度修復重啟。

台灣文博會今年首度離開台北、移師高雄舉辦，8月將登場；10月「台灣設計展」也睽違10年再到高雄舉辦。為響應2大設計盛會，高雄市政府今天發布新聞稿指出，將發起「台灣設計設計台灣」系列活動，號召台灣各世代設計師，預計推出近30檔展覽，百場以上深度探索小旅行，讓民眾藉此機會追憶歷史，探訪高雄。

此外，也預計自暑假起陸續開啟包含愛國婦人會館、港史館、北號誌樓、雄鎮北門、哈瑪星貿易商大樓、紅磚街屋等，共6處充滿歷史回憶的空間，以設計為元素規劃不同展出，讓民眾感受建築美學，也可以回望過往點滴。其中「愛國婦人館」在90年前曾是高雄港勢展覽會會場，首度修復重啟，備受矚目。

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高雄市長陳其邁指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，逐步從減災階段邁向復原與產業振興，城市的運轉與發展也要盡速復興。下半年度的高雄，正要迎接設計界2大盛事，以「台灣設計設計台灣」串起為期3個多月的城市大型展演活動，希望設計綻放的能量可以帶動城市經濟與觀光。

高雄副市長史哲說，回顧台灣設計之始，可以溯及近百年前的「台灣博覽會」，開拓了台灣邁向現代化的視野，1931年的「高雄港勢展覽會」更展現高雄城市近代樣貌及產業發展。過去曾作為港勢展覽會第4會場的愛國婦人會館，市府已修復完成，將在此次以女性設計為題啟動「台灣設計設計台灣」系列展覽活動。（編輯：黃世雅）1110627

高雄市政府預計自暑假起陸續開啟包含北號誌樓（圖）等6處充滿歷史回憶的空間，以設計為元素規劃不同展出，讓民眾感受建築美學，也可以回望過往點滴。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月27日