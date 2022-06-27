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新北建置智慧學校 高中職9月可打卡上下學

2022/6/27 12:34
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（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市長侯友宜今天表示，4年將打造「智慧學校」，115學年度前設置1萬600間智慧教室，讓學習更有智慧效率，透過「校園通APP」高中職學生9月起可打卡上下學。

侯友宜今天到頂溪國小出席「未來智慧學校」啟航儀式，體驗物聯網的「智慧教室」，透過「校園通APP」電子聯絡簿作業指派以及開門，並運用智慧聲控教室電燈電扇等電器設備。

侯友宜接受媒體聯訪表示，新北推動「智慧學校」，4年投入新台幣20億元來進行改造，不僅透過「校園通APP」，高中職學生可打卡上下學，各項事務也可智慧化，班班「智慧教室」，讓所有學習及校務工作更智慧有效率。

他表示，希望「智慧教室」於115學年度前達成1萬600間目標，所有教師於113學年度前完成智慧學習認證，未來能達到學習更智慧化與國際接軌願景。

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教育局長張明文表示，新北市將從智慧教室建置、智慧教師認證及打造校務雲等面向，引領各校轉型成為智慧校園。搭配教育部「生生用平板」政策，讓每間智慧教室具有平板電腦、數位黑板、無線投影、多點觸控、班級經營系統和即時上網等功能。

教育局發布新聞稿表示，新北「校園通APP」啟用高中職打卡上下學系統，不僅免除孩子刷卡排隊困擾，家長也能掌握出缺席情況。「校園通APP」也能提供學費繳費、課表查詢、學業成績、缺曠紀錄、獎懲紀錄、社團活動、學習歷程以及教育放送台等多項功能，讓學生家長智慧掌握在校生活。（編輯：張銘坤）1110627

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