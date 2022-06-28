交通陳痾臨安橋 南市中央爭取經費5億改建

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）為改善台南市中華西路（台17線）臨安橋結構安全問題，並完成運河遊船計畫「最後一哩路」，在交通部同意工程經費新台幣5億元全額補助後，工程在今天開工。

這項計畫在南市府爭取下，獲交通部公路總局核定納入省道改善計畫。市長黃偉哲、立法委員林俊憲、公路總局長陳文瑞，以及地方民意代表出席下午動土典禮。

黃偉哲致詞感謝前交通部長林佳龍對改建工程支持，他說，臨安橋在交通上、水利上和觀光上具重要意義，因橋底過低，影響安平運河遊船通行河程，另經檢測多處鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落，僅靠補強無法根治結構安全問題。

未來改建後能徹底解決橋梁問題，同時打通運河遊船瓶頸路段，使安平舊城區與沙卡里巴，能以水陸運輸連結至河樂廣場，重現安平運河百年風華，成為台南市建設一大亮點。

市府工務局表示，台17線臨安橋為安平、中西區主要幹道橋梁，民國102年經檢測有多處鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落，且現況梁底過低，導致帽梁長期泡水，檢測評估帽梁開裂恐有落橋，危及用路人安全，雖經辦理緊急補強仍有安全疑慮，是府城交通上的陳痾。

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改建經費5億元獲中央全額補助，並由工務局代辦。依工務局資料，工期約3年，計畫總長(含引道)約200公尺，寬度32.4公尺，規劃橋梁底高程至少抬高1.2公尺。

依市府規劃，因應路段交通尖峰時段帶來龐大車流，橋梁施工前，先於舊橋二側各搭建臨時通行便橋一座，並將車流改道導引臨時通行便橋，維持雙向各3線車道通行後，再封閉舊橋進行新橋施工，以降低因施工帶來的交通衝擊。（編輯：孫承武）1110628