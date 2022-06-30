南美館亞洲地獄與幽魂展改預約 熱門時段秒殺

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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂展」開展後每天吸引大批人潮，館方決定明天起採分時段分流參觀及實名預約制，今天中午開放預約7月各場次，明天起3天各場次約5分鐘就額滿。

台南市美術館公告指出，7月1日起須預約成功並購票能入場參觀「亞洲的地獄與幽魂展」，每場次限額300人，參觀時間為55分鐘，時段結束前5分鐘清場，7月1日至7月31日各參觀時段今天中午12時開放使用ibon售票系統預約。

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台南市美術館指出，參觀時段為週二至週日10:30 -11:25、11:30-12:25、12:30-13:25、13:30-14:25、14: 30-15:25、15:30-16:25、16:30-17:25。週六夜間場次為17:30-18:25、18:30-19:25、19:30-20:25，週一休館不開放預約。

台南市美術館專員吳岱芳下午告訴中央社記者，12時開放預約後大約5分鐘，7月1日至3日的所有時段就額滿，其他的週末及週六夜間時段至下午2時許也剩下不多。8月各時段預計於7月中旬開放預約，讓民眾能提早排定參觀及旅遊行程。（編輯：謝雅竹）1110630