北市再推紓困 小巨蛋主場館逾2000處使用費減半

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（中央社記者劉建邦台北30日電）台北市財政局今天表示，因應COVID-19疫情變化，針對紓困措施再加碼，包含市府所屬自營場地（館）、小巨蛋主場館、藝文表演場館，超過2000處，減徵場地使用費50%。

北市府財政局發布新聞資料指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化對市民及企業造成影響，民間辦活動申請市府所屬自營場地（館）、小巨蛋主場館、藝文表演場館，減徵短期租用場地使用費50%（不含門票抽成）。

減徵場地使用費實施期間追溯自今年5月1日起至7月31日，盼減輕業者及藝文團體負擔，協助渡過難關，將視疫情狀況滾動檢討。

財政局說，實施減徵紓困措施北市府自營場地（館）、小巨蛋主場館、藝文表演場館場地，共超過2000處，除小巨蛋主場館及藝文表演場館外，包含區民活動中心、公民會館、禮堂、公園、田徑場、市府各機關及高中職以下學校管轄場地。

財政局指出，場地（館）明細以各管理機關學校公告為準，申請人可向各場地（館）管理機關學校洽辦，並注意防疫規定，市民要進一步瞭解紓困措施內容，可至官網「嚴重特殊傳染性肺炎紓困措施主題專區」。

北市府5月27日宣布啟動紓困，推出「延稅、降稅、減租、免租、延租、優息、補貼、企業融資、勞工紓困」9大紓困措施。

北市府6月8日加碼推出補貼措施，對象包含公有零售市（商）場攤販、工作受疫情影響生活陷困市民、托嬰機構、居家托育人員（保姆）、藝文單位等，並提高中小企業及青年創業簡易貸款金額，協助市民與企業渡難關。（編輯：方沛清）1110630