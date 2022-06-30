諾富特飯店卸388天防疫任務 重啟首日入住逾5成

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諾富特華航桃園機場飯店表示，為期388天的防疫任務已圓滿達成，在依照防疫規範靜置並進行大規模清消後，飯店30日重返崗位，一、二館共500多房，首日開放391房，逾200房有旅客入住，入住率超過5成。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年6月30日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場30日電）台北諾富特華航桃園機場飯店結束為期388天的COVID-19防疫任務今天重啟營運，首日入住率逾5成，業者指出，在鞏固原有的出國客層外，也已增加設施搶攻親子國旅商機。

諾富特華航桃園機場飯店發布新聞稿表示，為期388天的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫任務已圓滿達成，飯店成功協助逾萬名機組員完成飛航任務。

諾富特飯店指出，在依照防疫規範靜置並進行大規模清消後，飯店今天重返崗位，一、二館共500多房的空間，首日開放391房，超過200房有旅客入住，入住率超過5成。

諾富特飯店表示，只要在7月17日前於飯店官網訂房，不但可享以新台幣2288元入住標準客房，還可免費升等景緻客房，以及加價1元享用早餐、送限量的機場捷運部分站區一日無限搭乘券等優惠；根據統計，截至7月17日的總訂房率已達到5成。

另外，7月1日至7月14日期間入住，可搭配使用「桃園旅宿千元住宿金搶先用」活動，現折1000元，也可使用預計在7月15日上路的國旅補助。

諾富特飯店指出，為打破民眾對於飯店是防疫旅館的刻板印象，在鞏固原有的出國客層外，也打造全新多元親子遊憩空間，新增遊具區、仿真超市區、扮家家酒區等主題設施，加上原有的泳池區、蒸氣室、烤箱、24小時健身房等設施，積極搶攻國旅商機。

帶著丈夫與小孩到諾富特飯店享用自助餐的羅姓女士說，曾與家人到飯店用餐，這次重啟營運業者推出西式自助餐買一送一的優惠覺得很超值。

她表示，諾富特飯店曾是防疫旅館，但對業者的清消作業很有信心，也以行動表示支持，希望國內的觀光餐飲業都能恢復往日的榮景。（編輯：戴光育）1110630