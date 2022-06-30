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竹市社區兒童療育服務據點啟用 助慢飛天使前行

2022/6/30 17:45（6/30 18:21 更新）
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新竹市北區及香山區發展遲緩兒童社區療育服務據點30日啟用，新竹市副市長沈慧虹（前右3）出席表示，讓早期療育服務走入社區，扎根社區，讓孩子在黃金療育時期得到專業照顧。中央社記者郭宣彣攝 111年6月30日
新竹市北區及香山區發展遲緩兒童社區療育服務據點30日啟用，新竹市副市長沈慧虹（前右3）出席表示，讓早期療育服務走入社區，扎根社區，讓孩子在黃金療育時期得到專業照顧。中央社記者郭宣彣攝 111年6月30日
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（中央社記者郭宣彣新竹市30日電）新竹市北區及香山區發展遲緩兒童社區療育服務據點今天啟用，新竹市副市長沈慧虹表示，透過早期療育服務扎根社區，讓孩子可在黃金療育時期得到專業照顧。

沈慧虹今天出席啟用儀式，並與孩子互動玩遊戲。她致詞時指出，據點與伊甸基金會、台大醫院合作，提供定點或到宅療育服務、定點臨托服務、家長共學與親職教育以及社區共融與親子活動。

新竹市社會處長張柔說，發展遲緩兒童社區療育服務據點室內空間約25坪，內有療育遊戲區、親子共讀區、肌力訓練區、辦公空間，室內採光明亮舒適，戶外也有寬廣空間，方便家長停車。

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新竹市社會處提供新聞資料指出，據點提供各種服務，包含定點或到宅療育服務，讓服務能深根社區，主動挖掘發展遲緩兒童及早介入並提供療育服務，也定點臨托服務，讓家長獲得喘息。

社會處表示，據點還提供家長共學與親職教育，例如家長教養技巧、個別諮詢，以及社區共融與親子活動，以親子互動遊戲方式，增強家長及孩子彼此互動能力，降低親職壓力，促進彼此親子關係。（編輯：戴光育）1110630

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