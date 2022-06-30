北市教育局細數獎項 籲市長參選人勿打擊團隊士氣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北30日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天說，市府推動的雙語教育並非教育，而是教學。台北市教育局今天表示，北市在雙語教育上曾獲國際獎項肯定，特定參選人勿打擊教育團隊的士氣。

市長選舉將至，蔣萬安近日頻拋政見吸引支持，昨天更參與台北市學校教育產業工會與國民黨台北市議員秦慧珠聯合舉辦的「台北市教育政策研討會」，在會中質疑市府現在推動的並非雙語教育，而是雙語教學，政策思維應檢討，方法要用對。

台北市教育局今天發布新聞稿，細數市長柯文哲上任後的國、內外獲獎項目，表示北市在「教育項目」上年年獲得優異成績、傲視亞洲，世人有目共睹，只有一名市長參選人沒有看見，「可見他不夠用功、不了解市政、不關心市政」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育局指出，在雙語國際教育項目上，北市嶄露韌性與創新卓越表現，2021年榮獲第16屆台北澳紐商會商業傑出貢獻獎，並成為歷屆第一個獲頒此項殊榮的教育單位，同時持續推動雙語教育、培育雙語師資，強調學科本位、雙語應用與教學能力。

教育局強調，在榮耀背後，是教育局及各校3萬多名教育同仁一步一腳印的努力成果，北市將持續推展幸福教育，持續展現創新量能與教育使命，請特定參選人不要打擊北市教育團隊的士氣。（編輯：李亨山）1110630