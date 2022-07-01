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台東紅烏龍茶全台摩斯漢堡門市開賣

2022/7/1 16:59（7/1 17:31 更新）
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台東縣政府攜手摩斯漢堡推出限定飲品「台東紅烏龍茶」，即日起至9月30日在全台門市開賣。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年7月1日
台東縣政府攜手摩斯漢堡推出限定飲品「台東紅烏龍茶」，即日起至9月30日在全台門市開賣。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年7月1日
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（中央社記者盧太城台東縣1日電）台東縣政府攜手摩斯推出限定飲品「台東紅烏龍茶」，即日起至9月30日全台門市開賣；同時，7月31日以前在台北松山文創園區展出紅烏龍文化。

台東縣政府今天發布新聞稿，台東縣政府創立區域茶品牌台東紅烏龍，以「慢茶學」為主題的「台東紅烏龍小茶館」從1日起至31日在台北松山文創園區 （南向辦公廳舍1樓）開展。透過茶知識展覽及小茶館餐飲快閃店，邀請民眾更認識台東紅烏龍的發展與特色。

只要在展覽期間下載MOS Order APP，並至台東紅烏龍小茶館消費或打卡，到服務台出示發票或打卡畫面即可領取限量「MOS安心取溫馨送－台東紅烏龍茶票券」乙張，票券可至全台摩斯漢堡兌換。

7月1日至3日開幕前3天，也可直接在台東紅烏龍小茶館X MOS Burger快閃店兌換聯名限定飲品台東紅烏龍茶，現場就能喝到專屬台東滋味的紅烏龍。

另外，摩斯漢堡與台東縣政府合作推出聯名限定飲品台東紅烏龍茶，今天起全台所有門市同步開賣，至9月30日。（編輯：方沛清）1110701

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