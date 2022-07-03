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暑假到來 中市府：遊客回流旅宿業訂房率倍增

2022/7/3 19:23
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（中央社記者郝雪卿台中3日電）國內疫情逐漸緩和，加上暑假到來，台中市觀光旅遊局今天表示，7月中旬前旅館訂房率，包含觀光遊樂區、谷關溫泉區、梨山風景區及市區等飯店，平日近5成、假日近8成。

暑假到來，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情逐漸降溫，國人出遊意願高，觀旅局發布新聞稿表示，經調查台中市7月中旬前旅館訂房率已較6月份成長約1倍。

觀旅局指出，包含觀光遊樂區、谷關溫泉區、梨山風景區及市區觀光旅館等飯店，平日近5成、假日近8成，較6月份成長約1倍；7月15日起，悠遊國旅振興補助活動開始，預估訂房會再提高，歡迎民眾在做好防疫的前提下，來台中觀光旅遊，歡度美好假期。

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觀旅局表示，以台中市35處主要觀光景點遊客人數來看，6月份相較5月已有22處呈現正成長，其中以武陵國家森林遊樂區、大安濱海樂園、麗寶樂園渡假區等成長41%至73%最大，另外幾處主要商圈如逢甲、一中、草悟道等也有9%至17%的成長，顯示中市觀光旅遊在6月份已逐漸回溫。

中市府自今年1月起透過與台中市安心旅宿業者合作專屬方案，抽出1.5萬份千元住宿抵用券，不分平假日皆可使用，觀旅局指出，7月15日起還可搭配悠遊國旅補助一起使用，最高可折抵住宿費2300元，專案合作安心旅宿同時加碼不同優惠，此時來台中最划算。（編輯：黃世雅）1110703

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