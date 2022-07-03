葉石濤紀錄片放映會 張志豪：民主發展關鍵人物

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新北市議員張志豪（前左4）3日舉辦台灣文學紀錄片「台灣男子葉石濤」放映會，張志豪表示，陳文成和葉石濤都經歷白色恐怖時代，都是台灣民主發展史的關鍵人物。（張志豪提供）中央社記者王鴻國傳真 111年7月3日

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（中央社記者王鴻國新北3日電）民進黨新北市議員張志豪今天舉辦「台灣男子葉石濤」紀錄片放映會並表示，適值陳文成事件41週年，陳文成和葉石濤經歷白色恐怖，都是台灣民主發展史的關鍵人物。

張志豪今天舉辦台灣文學紀錄片「台灣男子葉石濤」放映會，吸引不少人參與。

張志豪表示，葉石濤與鍾肇政在文壇稱為「北鍾南葉」，片中詳實記錄葉石濤的作品與人生，是台灣電影難得的文學紀錄片。葉石濤的寫作跨越日語到漢語語言轉換的隔閡，更是提倡台灣主體意識的作家，為後世台灣文學研究的典範。

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由於7月2日陳文成事件41週年，他也在會中向同為中和人的陳文成致敬。張志豪表示，陳文成和葉石濤都經歷白色恐怖時代，他們的一生都是台灣民主發展史的關鍵人物。

他表示，雖然台大已經在2021年陳文成事件40週年時，成立「陳文成事件紀念廣場」。但他認為新北市政府應該要在陳文成的故鄉中和區也設立相關紀念廣場，讓民主的火炬能繼續傳承下去，讓歷史不被遺忘。（編輯：李錫璋）1110703