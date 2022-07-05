台中上半年PM2.5平均值 市府：優於國家標準

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市政府今天公布，上半年PM2.5平均濃度已降到每立方米14.1微克，低於國家標準的15微克；市長盧秀燕說，這是自民國95年以來中市首次平均值低於15微克。

台中市空氣品質是否改善，最近引發藍綠陣營論戰，盧秀燕今天在線上市政會議中指出，台中空氣品質過去幾乎都未達到國家標準，在市府團隊和市民努力節能減碳下，台中今年上半年PM2.5（細懸浮微粒）平均濃度已降到每立方米14.1微克。

盧秀燕表示，這個數值是台中市自95年來首次低於國家標準的15微克；去年同期台中為20微克，今年不但是自95年以來最好紀錄，也創下中南部地區第1個符合空品標準的縣市，更優於全國平均的14.7微克。

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盧秀燕說，今年上半年還歷經中南部每年會碰到的空污季，但在大家努力下，不僅今年上半年PM2.5平均濃度低於國家標準，在空氣品質不良天數方面，去年上半年累積天數為17天，今年上半年已降至6天，減少11天，希望未來天數能越來越少，讓市民呼吸到符合國家標準、新鮮的空氣。

市府環保局也在市政會議中指出，市府除監督中火落實減煤，也以身作則努力改善空品，目前台中市電動公車數全國第1，市府也擴大老舊機車汰換補助，並補助企業汰換燃油或燃煤鍋爐，改用天然氣鍋爐，另將各級學校燃油鍋爐全部汰換成天然氣鍋爐；針對台中的火化爐，市府也投資2億多元，預計今年底前汰換完畢。（編輯：陳仁華）1110705