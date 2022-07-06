南投縣復辦教師甄選報名破千 缺額近年最多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

南投縣國民小學暨附設幼兒園教師聯合甄選初試6日在南投國中登場，共1056人報考，其中國小教師甄選開缺101人、幼兒園24人，報名人數、缺額皆為近年最多，南投縣副縣長陳正昇（前左）視察考場。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年7月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）南投縣去年考量疫情停辦教師甄選，今年復辦並在今天登場，報名人數罕見破千，國小、幼兒園教師共開缺125人也是近年最多，錄取率逾11%較往年稍高；1名考生不適篩檢陰性，安排在防疫試場。

今年南投縣國民小學暨附設幼兒園教師聯合甄選初試今天在南投國中登場，共1056人報考，其中國小教師甄選開缺101人、幼兒園24人，錄取率約11.8%，副縣長陳正昇上午由教育處長陸正威等人陪同視察考場並為考生加油打氣，期許未來用心教育優秀學子。

陸正威接受媒體聯訪表示，因國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，去年各縣市教師聯合甄試多停辦，南投縣今年復辦，報考人數增加不少，其中，國小教師甄選共724人報考、開缺101人，幼兒園教師甄選332人報考、開缺24人，分為筆試、口試、教學演示。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育處人員透露，往年教師甄選約800、900人報名，多年未見「破千」，由於去年停辦，因此今年報名人數增加，缺額也隨著增多，今年開缺是近年最多，錄取率比往年稍微提高；另外，幾年未辦教甄的彰化縣今年也招考，加上台中開缺多，否則南投報名人數會更多。

教育處表示，這次甄試採高規格防疫，應考人若為COVID-19確診者或居家隔離、居家檢疫被限制不得外出者，不得應考、不補考，且備有防疫試場，若考生有發燒或咳嗽等呼吸道不適，安排至防疫備用試場應考；另外，這次甄選未錄取者，有意願擔任代理教師且於網路報名時已提出申請，將列冊再辦理介聘分發。（編輯：陳仁華）1110706