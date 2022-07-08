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吃石斑魚挺台灣 中市林新醫療認購3600盒贈員工

2022/7/8 11:43
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（中央社記者郝雪卿台中8日電）中國禁止台灣石斑魚進口，台中市林新醫療社團法人董事長林仁卿今天表示，加入「吃石斑魚挺台灣」行列，認購3600盒送給COVID-19防疫期間辛苦付出的院內醫護人員。

林新醫療社團法人於台中市設有林新、烏日林新等2家醫院，都是台中市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）專責醫院，疫情期間醫護人員堅守崗位，全力投入防疫醫療相關照護。

林仁卿在新聞稿中表示，前線防疫人員在抗疫最前線奮戰的同時，也收到外界踴躍捐贈防疫相關物資，紛紛為醫護加油打氣，讓他相當感動。

林仁卿指出，如今國內漁民面臨石斑魚外銷受阻，秉持取之於社會、用之於社會的初衷，共計發送3600張兌換券給2院區的醫護相關人員，只要到全聯福利中心台中市政旗艦店，1人可免費兌換2盒，如同面對疫情一樣，相信只要團結在一起，就能突破重圍。

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烏日林新醫院小兒科主任孫若堯表示，魚肉肉質較為細軟且含有豐富蛋白質，加上魚肉纖維結構較短、容易消化吸收，也可降低孩童便秘發生機率，是許多父母在滿足孩子成長發育時重要選擇之一。

林新醫院營養科主任陳惠貞指出，石斑魚不僅富含優質蛋白質、膠質多、低脂肪、低膽固醇，也含有鐵、鈣、OMEGA-3脂肪酸等營養素，幫助減少血管收縮、降低三酸甘油脂，還可預防心臟血管疾病，是現在疫情期間增加自體免疫力的最佳食補。（編輯：戴光育）1110708

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