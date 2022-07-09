北市府振興計畫再發熊好券？ 黃珊珊：18日說明

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（中央社記者劉建邦台北9日電）國內COVID-19疫情趨緩，台北市副市長黃珊珊今天表示，預計18日對外說明北市府今年規劃的振興計畫，會有類似「台北熊好券」促銷方式，目前持續統整各局處意見。

黃珊珊上午前往北市福德街市場視察，會後接受媒體聯訪。媒體提問，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，北市府何時推出振興計畫。對此，黃珊珊做以上回應。

黃珊珊說，關於振興計畫目前還在統整北市府各局處意見，會推出類似「台北熊好券」促銷方式；至於內容，會參考去年推出振興計畫進行微調，大方向就是復甦經濟。

媒體提問，國民黨台北市長參選人蔣萬安上午出席台北市大同區至聖里敬老助學育兒金發放活動，目前北市府發放敬老金狀況。對此，黃珊珊指出，預計下週會針對重陽敬老金的法制作業等狀況對外說明。

黃珊珊表示，市府預算有限，因此要做有效配置，且施政有輕重緩急，「若什麼事情花錢就好，市府會無法管理，有多少錢做多少事」，不要開空頭支票。

日本前首相安倍晉三昨天助選時遭槍擊送醫後不治。黃珊珊說，安倍晉三對台日貢獻很大，對於安倍晉三過世感到遺憾、哀悼，社會雖有不同意見，但政治人物應努力化解歧見及對立。

黃珊珊表示，對於政治人物的維安狀況，台灣治安較好且安全，政治人物是否可能會遇到類似狀況，應該不用大驚小怪，只要注意相關狀況就可。

北市府去年9月初推出「台北熊好券」，共5種票券，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，刺激台北景氣、振興商家經濟。（編輯：戴光育）1110709