高雄假日突襲工安檢查 2工地涉危險缺失挨罰

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）高市勞工局長周登春今天上午帶隊突襲檢查鳳山、前鎮區建築外牆整修工地。經檢查共發現5項缺失，其中2項具立即危險，除勒令停工改善，並將依職安法規定裁罰3萬至30萬元。

高雄市長陳其邁為遏阻營造工地職業災害，責成勞工局加強工安監督檢查，周登春、勞檢處長郭清吉上午分別帶隊針對鳳山區、前鎮區2處建築外牆整修工地，實施假日工地安全突擊檢查，主要工程項目為施工架、外牆整修、防水，具有高處作業、感電等高風險作業。

高雄市政府勞工局新聞稿指出，這次檢查著重於「墜落、倒塌、感電危害預防」，2處工地經檢查發現共5項缺失。其中2項有立即發生危險之虞，包括施工架與樓板開口、臨時用電未設漏電斷路器，已勒令停工改善；並將依職業安全衛生法規定，針對雇主裁罰新台幣3萬至30萬元罰鍰。

周登春表示，高雄老舊大樓外牆更新工程日益增多，同時和發產業園區、仁武產業園區、橋頭科學園區等重大建設正推動中。針對中、高風險工地，將加強監督檢查頻率，督促工地落實相關法規及標準作業程序，並要求各相關局處加強橫向聯繫，共同防災。

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周登春說，勞工局已列管轄內各高風險工地，鎖定高處作業、施工架構材等有倒塌風險的構築設施、吊掛作業及營造用電設備等常見作業風險，加強督檢頻率。至於今天發現的缺失，市府除責令雇主應立即改善，也將督促營造廠確實負起承攬作業安全管理責任，加強工地安全自主管理。

郭清吉指出，營造工地是防災檢查重點，今年迄今共實施營造工地檢查1653工地次，其中立即危及勞工安全重大缺失已停工62件，罰鍰處分200件，高度2公尺以上作業勞工未使用安全帶，及未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備是主要缺失項目。（編輯：郭諭儒）1110709