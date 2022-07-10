桃園市推Novavax專案 衛生所疫苗門診陸續開設

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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園市政府今天表示，市府規劃11日開設Novavax疫苗26處社區接種站，提供符合接種資格者免預約接種服務，共提供2萬5000人接種量能，另外13區衛生所疫苗門診也已陸續開設。

桃園市政府發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心下午公布桃園市新增2947例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案，較昨天增加4.43%，其中65歲以上個案占8.52%、18歲以下個案占23.38%；但觀察全國疫情呈現緩步下降趨勢。

桃園市政府說，首批Novavax疫苗到貨後，市府規劃在11日上午8時到12時、下午1時到4時，開設26處社區接種站，提供18歲以上符合接種資格者，免預約接種服務，現場將發號碼牌依序接種，共提供2萬5000人接種量能，13區衛生所也已陸續規劃開設疫苗門診時段，相關資訊民眾可上網查詢。

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桃園市政府指出，統計6日、8日、9日的專案接種規劃，累計共接種2萬9811劑，包含BNT疫苗4281劑、莫德納疫苗2萬3428劑，以及高端疫苗2102劑。

桃園市政府表示，隨著夏季氣候炎熱，腸病毒將愈加活躍，民眾預防COVID-19的同時，也提醒家長注意腸病毒感染是幼兒常見的疾病，幼兒出現發燒合併手腳出現水泡，或是口腔內部出現潰瘍，且5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，其中又以腸病毒71型最容易導致危險併發症，如兒童腦炎、肺炎等，所以更要多加小心。（編輯：方沛清）1110710