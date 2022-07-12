每班次載客數僅4人 桃園605市區客運停駛

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（中央社記者葉臻桃園12日電）桃園市交通局今年1月10日起試辦6個月的「605長庚醫院－迴龍（經青山路）」市區客運路線，因每班次載客數僅4人次，已在7月10日停駛，將在1個月內評估新路線的可能性。

桃園市政府交通局今天發布新聞稿表示，為滿足桃園市龜山區大坪頂地區，往來新北市新莊迴龍地區的交通需求，今年1月10日起試辦「605長庚醫院－迴龍（經青山路）」市區客運路線，由三重客運以中型巴士行駛青山路往來大坪頂及新莊地區，平假日每天開行12班次往返。

交通局表示，試辦3個月期滿後，平均每班次載客僅約3.5人，營運狀況低落，但交通局考量公車路線運量培養尚需時間，因此依照契約規定，將試辦期再延長3個月，並調整路線、增設站點，班次也增加到平假日每天20班次往返，但營運狀況仍未改善。

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交通局表示，「605長庚醫院－迴龍（經青山路）」市區客運路線，6個月試辦期間，平均每班次載客數僅約4人次，平均每車公里營收約新台幣4.38元；依照桃園市試辦路線契約規定，試辦期間每車公里營收未達桃園市市區公車核定每車公里營運成本（45.881元/公里），或平均每班搭乘達25人次，且因已達6個月試辦期限，須於試辦期滿後停駛。

交通局表示，「605長庚醫院－迴龍（經青山路）」市區客運路線已在7月10日停駛；由於地方上仍希望維持公車服務，市府將透過大數據分析，評估另闢新公車路線的可行性，相關作業將於1個月內完成；當地民眾仍可搭乘「603長庚大學－捷運丹鳳站」路線往來新北市新莊地區。（編輯：李錫璋）1110712