高醫岡山醫院上梁 預計2023年5月試營運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄醫學大學附設高醫岡山醫院上午舉行一期醫療大樓新建工程上梁典禮，未來可提供522床位，預計明年5月試營運。市長陳其邁說，醫院成立後可減少城鄉差距，促進醫療平權。

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院位於捷運南岡山站旁，上午舉行一期醫療大樓新建工程上梁典禮，由陳其邁率領市府團隊及高醫體系醫院首長等人，在主梁鎖上金螺栓後簽名落款，見證工程邁入新里程碑。

陳其邁表示，岡山區是重要的螺絲產地聚落，加上南部科學工業園區高雄園區和南科環保科技園區等新興科技產業進駐，及未來捷運紅線將往北延伸至湖內區，岡山將成為高雄一日生活圈重要據點。

陳其邁說，高醫岡山醫院成立，能讓北高雄民眾獲得高醫的一流醫療服務，滿足就醫需求，進而減少城鄉差距，促進醫療平權。

高雄醫學大學董事長陳建志表示，由市府委託經營的小港醫院也完成新建大樓上梁典禮，大同醫院、旗津醫院也日益成長，並提供長照服務；高醫沿著捷運紅線，從南到北串起高雄醫療照護網絡，讓居民可就近看病，甚至搭乘捷運就可到醫院。

高醫岡山醫院醫療大樓為地下3層、地上10層，總樓地板面積為7萬多平方公尺，設有522床，將提供完整的門診、急診、住院服務，預計明年5月試營運。

此外，有媒體報導美濃區宮廟過半力挺陳其邁連任，陳其邁上午受訪時說，施政不分黨派，也不分族群，感謝美濃鄉親支持。（編輯：陳仁華）1110713