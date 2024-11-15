高市小港醫院慶26週年 百名大同醫護將加入團隊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄15日電）高雄市立小港醫院今天舉辦26週年院慶，院長洪志興表示，小港醫院是高市首家公辦民營公立醫院，持續提供優質就醫環境，百餘名原本在大同醫院工作的「高醫人」將加入小港醫院。

高雄市立小港醫院委由高醫經營，今年邁入26年，洪志興在院慶活動上致詞表示，未來會打造友善、智能、永續的小港醫院，持續精進院內環境，提供南高雄地區民眾優質、舒適的就醫環境。

洪志興說，小港醫院身為高雄首家公辦民營公立醫院，今年邁入26年，也是穩健成長階段，在去年9月完成新建急重症醫療大樓，為中度緊急醫療區域教學醫院，1樓全區域為急診、2樓全區域檢查室。提供核子醫學檢查、放射腫瘤治療、正子造影、複合式手術室、高壓氧治療機等。

高雄市立大同醫院明年起由長庚醫院接手，原經營團隊高醫目前有12名主治醫師、超過100名護理師與其他職類工作人員將加入小港醫院。

洪志興說，全球都面臨醫護人員嚴重短缺問題，目前有百餘名原本在大同醫院工作的「高醫人」將加入小港醫院，相信大家可以很快適應在小港醫院工作環境，共同打拚提供更佳、更優質的醫療服務。

財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志致詞時表示，感謝9任院長的努力，小港醫院成為深受南高雄居民喜愛的醫院，也期勉小港醫院持續落實永續發展目標（SDGs），並肩負起守護市民的健康福祉。

小港醫院表示，除了急重症醫療大樓，小港醫院在門診大樓也進行多項翻修，包括2樓、4樓門診區全面翻新、加護病房和健康管理中心修繕工程。（編輯：郭諭儒）1131115