新北確診死亡逾1800人 將辦超薦法會圓滿身後事

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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市民政局指出，新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診死亡逾1800人並都快速火化，市府將於17日在三重綜合體育館辦理超薦祈福法會，期讓生者心安，亡者靈安。

新北市民政局長柯慶忠今天於市政會議以「疫情下的民政服務」為題，簡報民政體系3年來防疫成果，及防疫困境中引進智慧系統，落實視訊行動治理、市民活動中心E化、戶政數位報名、宗教科技傳法、線上祭拜，以及納骨塔選位順序抽籤平台等6大智能管理，將疫情危機化為數位轉型的契機。

他表示，疫情期間，新北確診死亡逾1800人並都快速火化，這些防疫規定讓許多家屬內心哀慟難以消解，市府在將心比心下，決定於17日在三重綜合體育館辦理超薦祈福法會，期讓生者心安，亡者靈安。

民政局表示，圓滿確診染疫死亡者身後事，市府將與靈鷲山佛教基金會共同辦理超薦祈福法會，市長侯友宜將率市府團隊迎請法師領眾誦經、佛前大供，祈願護佑新北；瑜伽焰口法會也將以108桌供品使亡者飽食，並使其聽聞經文正法，前往極樂淨土。

柯慶忠說，本次法會準備108桌白米、冬粉、醬油、餅乾及罐頭食品等供品，市值近新台幣70萬元，法會結束後捐給社會局、三重區公所及社福團體，提供弱勢族群並傳達社會溫暖大愛。

民政局表示，法會自下午1時起開放民眾上香，另於民政局粉專「新北民政保平安」、靈鷲山網路電視台及靈鷲山YouTube線上直播，讓無法到場的市民也可線上共禱。

此外，民政局特別在三峽火化場設置祝禱區，每天清晨就開始為前一天確診往生者誦經祝禱，這項貼心舉措溫暖了家屬的心。（編輯：李錫璋）1110713